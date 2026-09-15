Евгений Семененко поблагодарил Бенуа Ришо за произвольную программу «Граф Монте-Кристо»

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup – 2026 фигурист Евгений Семененко поблагодарил известного французского хореографа Бенуа Ришо за постановку его произвольной программы на сезон-2026/2027.

– Как Бенуа Ришо отреагировал на вашу задумку?

– Бенуа тоже нашёл эту идею интересной – кому, как не французскому хореографу, близко это произведение. Саундтрек для программы взяли из фильма, по сюжету всё точно расставлено. Мы хорошо поработали над постановкой в Новогорске, улучшали программу на сборах в Курмайёре и Анже. После моего проката в Японии списывались с Бенуа, я благодарен ему за программу, мне кажется, она найдёт отклик у зрителей, – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.