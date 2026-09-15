15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко поблагодарил Бенуа Ришо за произвольную программу «Граф Монте-Кристо»

Евгений Семененко поблагодарил Бенуа Ришо за произвольную программу «Граф Монте-Кристо»
Комментарии

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup – 2026 фигурист Евгений Семененко поблагодарил известного французского хореографа Бенуа Ришо за постановку его произвольной программы на сезон-2026/2027.

– Как Бенуа Ришо отреагировал на вашу задумку?
– Бенуа тоже нашёл эту идею интересной – кому, как не французскому хореографу, близко это произведение. Саундтрек для программы взяли из фильма, по сюжету всё точно расставлено. Мы хорошо поработали над постановкой в Новогорске, улучшали программу на сборах в Курмайёре и Анже. После моего проката в Японии списывались с Бенуа, я благодарен ему за программу, мне кажется, она найдёт отклик у зрителей, – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Первое интервью с Семененко после камбэка на мировую арену — допуск, работа с Ришо, Токио
Эксклюзив
Первое интервью с Семененко после камбэка на мировую арену — допуск, работа с Ришо, Токио