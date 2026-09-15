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Фигурист Семененко рассказал, при каких условиях узнал о получении нейтрального статуса

Фигурист Семененко рассказал, при каких условиях узнал о получении нейтрального статуса
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Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup – 2026 фигурист Евгений Семененко рассказал, как узнал о получении нейтрального статуса.

«Про нейтральный статус я узнал, когда мы были в пути на сборы в Анже. Ехали с Алексеем Николаевичем на такси, остановились перекусить, и тут он говорит: «Жень, кстати, тебе нейтральный статус дали» (улыбается)», – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до международных стартов в нейтральном статусе. Семененко вернулся на международную арену, выступив на турнире в Японии, где занял третье место.

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