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«Као Миура покатал нас по Токио». Семененко — о дружбе с фигуристами из Японии и США

«Као Миура покатал нас по Токио». Семененко — о дружбе с фигуристами из Японии и США
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Двукратный чемпион России фигурист Евгений Семененко рассказал о том, как общался с фигуристами из Японии и США во время турнира Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио.

– Как получилось подружиться с местными ребятами-фигуристами?
– После произвольной программы ко мне подошли Рио Наката, Сюн Сато, Као Миура, Джейкоб [Санчес], Лиам [Капейкис], Марк Городницкий. Сказали, что они смотрят мои выступления, болеют за меня, мне было очень приятно (улыбается). Потом завязался разговор, решили вместе погулять. Ребята очень доброжелательные и весёлые, а Као Миура даже на собственной машине покатал нас по Токио.

И вообще нас очень тепло встречала японская публика. Мне подарили много подарков. Ещё особенно было приятно встретиться с людьми, которые болеют за меня с детского возраста, – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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