«Идея Дракулы принадлежит Мишину». Семененко — о новой короткой программе

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup – 2026 фигурист Евгений Семененко рассказал, кому принадлежит идея постановки новой короткой программы под саундтрек фильма «Дракула».

– Когда появилась программа «Дракула», оказалось, что и в короткой, и в произвольной этого сезона ты – граф. Есть ли в этом какая-то специальная «графская» концепция? Как вообще вы пришли к новой идее?

– Концепции нет, просто совпадение. Идея Дракулы принадлежит Алексею Николаевичу, постановщик программы – Никита Михайлов. С реальной историей графа Дракулы я уже ранее был знаком немного. Перед постановкой мы все – я, Алексей Николаевич, Татьяна Николаевна, Никита – посмотрели последнюю экранизацию, «Дракулу» 2025 года. Фильм сильный, и саундтрек к нему от Дэнни Эльфмана очень классный. На льду старались показать сложившийся образ, – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.