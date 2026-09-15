15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Идея Дракулы принадлежит Мишину». Семененко — о новой короткой программе

«Идея Дракулы принадлежит Мишину». Семененко — о новой короткой программе
Комментарии

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup – 2026 фигурист Евгений Семененко рассказал, кому принадлежит идея постановки новой короткой программы под саундтрек фильма «Дракула».

– Когда появилась программа «Дракула», оказалось, что и в короткой, и в произвольной этого сезона ты – граф. Есть ли в этом какая-то специальная «графская» концепция? Как вообще вы пришли к новой идее?
– Концепции нет, просто совпадение. Идея Дракулы принадлежит Алексею Николаевичу, постановщик программы – Никита Михайлов. С реальной историей графа Дракулы я уже ранее был знаком немного. Перед постановкой мы все – я, Алексей Николаевич, Татьяна Николаевна, Никита – посмотрели последнюю экранизацию, «Дракулу» 2025 года. Фильм сильный, и саундтрек к нему от Дэнни Эльфмана очень классный. На льду старались показать сложившийся образ, – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Дикиджи и Бойкова/Козловский — с этапами Гран-при, Валиева — без нейтрального статуса
Дикиджи и Бойкова/Козловский — с этапами Гран-при, Валиева — без нейтрального статуса