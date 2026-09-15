Семененко объяснил, почему для короткой программы «Дракула» сшили сразу два костюма

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup – 2026 фигурист Евгений Семененко рассказал, почему для его короткой программы на сезон-2026/2027 сшили два костюма.

– Раз речь зашла про костюмы: почему решили сделать для этой программы сразу два варианта?

– Решение также принадлежит Алексею Николаевичу. Оба костюма отличные, мы до конца не могли принять решение, какой из них брать в Японию. Выбрали настоящий, потому что второй вариант был ещё в процессе доработки, мне его привезли буквально за пару часов до выезда в аэропорт.

Пока костюмы шили, мы пробовали варианты на тренировке. К этому моменту всегда подходим ответственно: хочется, чтобы был яркий образ, чтобы зритель понял персонажа, которого я представляю. Начали шить рано и продолжали дорабатывать, подмечая разные нюансы, старались сделать так, чтобы костюм был удобным, но при этом впечатлял зрителей.

Уже второй сезон сотрудничаем с Галиной Филатовой — она удивляет как меня, так и тренеров своими необычными дизайнерскими решениями. В этом сезоне тоже постарались сделать всё по красоте. Тот костюм, в котором я катался в Японии, был с сюрпризом, но в первом прокате не получилось его раскрыть, – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.