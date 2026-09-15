Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян анонсировала тему своей произвольной программы на сезон-2026/2027. Фигуристка сообщила, что будет выступать под музыку из культового сериала «Игра престолов» в образе Арьи Старк.

«Произвольная программа в сезоне-2026/2027: «Игра престолов», Арья Старк», – написала Петросян в своём телеграм-канале.

Постановкой произвольной программы для Петросян занимался хореограф Артём Федорченко, который несколько дней назад опубликовал фото с тренировки с фигуристкой.

Летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко. Ранее появилась информация, что Петросян может принять участие в турнире в Грузии, который пройдёт с 1 по 3 октября. Окончательное решение об участии Петросян в турнире будет принято после контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 19 и 20 сентября на «ЦСКА-Арене».