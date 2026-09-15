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Бойкова рассказала, что они с Козловским начинали учить выброс тройной аксель в межсезонье

Бойкова рассказала, что они с Козловским начинали учить выброс тройной аксель в межсезонье
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что дуэт начинал учить выброс тройной аксель перед сезоном-2026/2027.

«Мы в этом межсезонье начинали учить выброс тройной аксель. Он делается с другой группировкой.
Боже! Я, короче, начала делать двойной аксель на полу. Я разучилась тройные выбросы на льду делать все остальные. Меня настолько переклинило, что я на одной тренировке просто психанула и вышла и сказала: «Не буду делать этот аксель», — сказала Бойкова в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение выступить на этапе Гран-при ISU в Финляндии.

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