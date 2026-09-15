«Надо уметь халтурить». Козловский — о подходе к тренировкам

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, что важно уметь делать спортсмену в тренировочном процессе.

«На самом деле, у нас очень странный вид спорта, и я убеждён, что в нём спортсмен иногда должен недорабатывать, чтобы хорошо кататься и выступать на соревнованиях. Иногда даже нужно что-то сделать поменьше, иногда нужно менее ответственно отнестись к прокату на тренировке. Не всегда его надо катать чисто, не всегда нужно прямо собираться и концентрироваться. Это очень тяжело переживать. Это именно про фигурное катание. Говорю как профессиональный спортсмен. Надо уметь себя отпускать и надо уметь халтурить. И позволять себе это делать», – сказал Козловский в видео на YouTube-канале «ДоброFON».