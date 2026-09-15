«По пути в Анкару и Батуми». Плющенко отправился с сыном на юниорские этапы Гран-при ISU

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в социальной сети фото, сделанное с сыном Александром по пути на юниорский этап Гран-при ISU в Турции. Александр Плющенко дебютирует на международной арене на двух этапах Гран-при подряд: соревнования в Анкаре пройдут с 17 по 19 сентября, неделей позже состоится турнир в Батуми, Грузия.

Фото: Личный архив Евгения Плющенко

«По пути в Анкару и Батуми», – подписал Плющенко совместное с сыном фото из салона самолёта.

В мае 2026 года стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и с нового сезона будет выступать за Азербайджан.