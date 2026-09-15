Ученик Плющенко исполнил в прокате на соревнованиях каскад из двух четверных прыжков

15-летний российский фигурист Михаил Алексахин, тренирующийся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, исполнил на первенстве Московской области в Электростали каскад из двух четверных прыжков в прокате произвольной программы. Фигурист приземлил четверной тулуп, сделал после него ойлер и добавил четверной сальхов. Вместе с этой комбинацией он исполнил двойной аксель.

Ранее каскады из двух четверных прыжков исполняли россияне Марк Кондратюк (Кубок Первого канала — 2022) и Маргарита Базылюк (чемпионат России по прыжкам — 2024), однако это было сделано на отдельных прыжковых турнирах, а не в прокатах программ.