15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Плющенко исполнил в прокате на соревнованиях каскад из двух четверных прыжков

Ученик Плющенко исполнил в прокате на соревнованиях каскад из двух четверных прыжков
Комментарии

15-летний российский фигурист Михаил Алексахин, тренирующийся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, исполнил на первенстве Московской области в Электростали каскад из двух четверных прыжков в прокате произвольной программы. Фигурист приземлил четверной тулуп, сделал после него ойлер и добавил четверной сальхов. Вместе с этой комбинацией он исполнил двойной аксель.

Ранее каскады из двух четверных прыжков исполняли россияне Марк Кондратюк (Кубок Первого канала — 2022) и Маргарита Базылюк (чемпионат России по прыжкам — 2024), однако это было сделано на отдельных прыжковых турнирах, а не в прокатах программ.

Материалы по теме
Сильные перегрузки и четверные прыжки. Как получают травмы в фигурном катании?
Сильные перегрузки и четверные прыжки. Как получают травмы в фигурном катании?