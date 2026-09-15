15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова — о рутинной работе: тренировки однообразные, даже комплекты одежды одинаковые

Трусова — о рутинной работе: тренировки однообразные, даже комплекты одежды одинаковые
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проходят её тренировки.

«Я часто вижу ваши просьбы показывать больше контента с тренировок, но как бы вам сказать… Тренировки у меня весьма однообразные. Каждый день делаю одни и те же упражнения: иногда их усложняю, иногда вычищаю конкретные элементы, но базовый набор на каждую тренировку у меня стабильный. Да что там, у меня даже комплекты одежды для тренировок одинаковые. Изо дня в день меняется только моё состояние и настроение, остальное остаётся прежним. Но эту рутину я люблю», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Трусова сияла в Токио, Валиеву лишили статуса, юниоры вышли в финал Гран-при ISU
Трусова сияла в Токио, Валиеву лишили статуса, юниоры вышли в финал Гран-при ISU