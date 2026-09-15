Трусова — о рутинной работе: тренировки однообразные, даже комплекты одежды одинаковые

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проходят её тренировки.

«Я часто вижу ваши просьбы показывать больше контента с тренировок, но как бы вам сказать… Тренировки у меня весьма однообразные. Каждый день делаю одни и те же упражнения: иногда их усложняю, иногда вычищаю конкретные элементы, но базовый набор на каждую тренировку у меня стабильный. Да что там, у меня даже комплекты одежды для тренировок одинаковые. Изо дня в день меняется только моё состояние и настроение, остальное остаётся прежним. Но эту рутину я люблю», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.