«Я эту позицию выстрадал». Дмитрий Козловский — о хейте из-за его высказываний в СМИ

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как относятся к хейту общественности из-за своих высказываний в СМИ.

Дмитрий: Нет, я не могу сказать, что хейт подпитывает меня, вообще ни разу. Скорее я бы позиционировал себя так: отношусь к нему абсолютно нейтрально. То есть у меня есть какая-то моя жизненная позиция, и я эту позицию выстрадал. Говорю эти вещи не потому, что я просто хочу что-то сказать. Делюсь какими-то своими мыслями с общественностью, потому что я эту историю прожил, внутри переварил, много чего отдал, чтобы иметь право это сказать, потому что я в этом разбираюсь.

И я честен перед собой. Те вещи, которые говорю, говорю не для какого-то хайпа, не для какого-то негатива. Я говорю, потому что так считаю, считаю это важным для себя, в том числе, для дела, которому я посвящаю большую часть своего времени.

Александра: Мы считаем так: если нас спрашивают, значит, хотят знать наше мнение. И зачем тогда говорить какие-то заученные фразы, если хотят знать наше мнение? Мы его и высказываем.

Дмитрий: Есть важная позиция. Когда ты делишься своим мнением с общественностью касательно любой темы, считаю, что ты должен быть экспертом в этой теме. Ну да. Иначе говорить не надо, – сказали Козловский и Бойкова в видео на YouTube-канале «ДоброFON».