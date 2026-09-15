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«Есть и папина фамилия, и история с переходом». Рудковская — о международном дебюте сына

«Есть и папина фамилия, и история с переходом». Рудковская — о международном дебюте сына
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Яна Рудковская, продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поделилась ожиданиями от дебюта сына Александра Плющенко на международных соревнованиях. Фигурист выступит на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция.

— На этой неделе Александр дебютирует на международной арене. Какие у вас эмоции от этого события?
— Первый этап Гран-при — очень волнительное событие для Александра. Всё-таки он один из самых маленьких участников. Кроме этого, есть и папина фамилия, и история с переходом. Для него это будет очень серьёзным испытанием, будем надеяться, что он с этим справится. Я по-матерински очень переживаю и, как и Евгений, всячески его поддерживаю.

— Что мы увидим от Александра на Гран-при?
— Мы оставили «Испанию» в качестве короткой программы, а в произвольной будут «Звёздные войны». Евгений решит, стоит ли вставлять в программы тройной аксель. Не уверена, что они пойдут на это на этих стартах, потому что пока есть проблемы с недокрутом. Что касается формы, она будет понятна на соревнованиях.

— Есть ли какая-то задача относительно места в таблице?
— Мы не хотим ничего загадывать по поводу итогового места. Будет здорово, если Александр чисто откатает обе программы. В этом и есть его задача на первые этапы Гран-при, так как они идут друг за другом. Гнаться за чем-то на первых стартах совершенно не имеет смысла. Пусть он получит удовольствие от прокатов и не думает об этом, а мы будем за него болеть, – приводит слова Рудковской Sport24.

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«По пути в Анкару и Батуми». Плющенко отправился с сыном на юниорские этапы Гран-при ISU