«Есть и папина фамилия, и история с переходом». Рудковская — о международном дебюте сына

Яна Рудковская, продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поделилась ожиданиями от дебюта сына Александра Плющенко на международных соревнованиях. Фигурист выступит на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция.

— На этой неделе Александр дебютирует на международной арене. Какие у вас эмоции от этого события?

— Первый этап Гран-при — очень волнительное событие для Александра. Всё-таки он один из самых маленьких участников. Кроме этого, есть и папина фамилия, и история с переходом. Для него это будет очень серьёзным испытанием, будем надеяться, что он с этим справится. Я по-матерински очень переживаю и, как и Евгений, всячески его поддерживаю.

— Что мы увидим от Александра на Гран-при?

— Мы оставили «Испанию» в качестве короткой программы, а в произвольной будут «Звёздные войны». Евгений решит, стоит ли вставлять в программы тройной аксель. Не уверена, что они пойдут на это на этих стартах, потому что пока есть проблемы с недокрутом. Что касается формы, она будет понятна на соревнованиях.

— Есть ли какая-то задача относительно места в таблице?

— Мы не хотим ничего загадывать по поводу итогового места. Будет здорово, если Александр чисто откатает обе программы. В этом и есть его задача на первые этапы Гран-при, так как они идут друг за другом. Гнаться за чем-то на первых стартах совершенно не имеет смысла. Пусть он получит удовольствие от прокатов и не думает об этом, а мы будем за него болеть, – приводит слова Рудковской Sport24.