Александра Трусова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного тулупа на тренировке

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прыгнула каскад из четверного лутца и тройного тулупа на тренировке. Спортсменка опубликовала видео на своей странице в соцсети.

Трусовой 22 года. В январе 2026 года спортсменка заявила о возобновлении профессиональной карьеры после четырёхлетнего перерыва и рождения сына. В начале сентября Александра выиграла серебро на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. 19 и 20 сентября она выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Фигуристка тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.