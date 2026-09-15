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Александра Трусова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного тулупа на тренировке

Александра Трусова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного тулупа на тренировке
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прыгнула каскад из четверного лутца и тройного тулупа на тренировке. Спортсменка опубликовала видео на своей странице в соцсети.

Трусовой 22 года. В январе 2026 года спортсменка заявила о возобновлении профессиональной карьеры после четырёхлетнего перерыва и рождения сына. В начале сентября Александра выиграла серебро на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. 19 и 20 сентября она выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Фигуристка тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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