Козловский — о срывах Бойковой на тренировках: сдерживать эмоции — это глупость полнейшая

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как реагирует на эмоциональные всплески партнёрши на тренировках.

— Мне очень нравится система Сашиных тренировок. Она может месяц кататься идеально чисто, одна тренировка не получилась — у неё всё пропало. Катастрофа, всё пропало. Мы стоим иногда со Стасом [Морозовым], просто смотрим на Сашу и… Я даже комментировать это не буду. Человек просто может месяц кататься идеально, у него не получилось два раза — всё катастрофа.

— А что нужно в такие моменты? Вот ты как партнёр, что делаешь для того, чтобы Саша в себя пришла?

— Зависит от Сашиного состояния. Бывает у Саши состояние, когда к ней не надо подходить, потому что она вообще ничего не воспринимает. В этот момент надо просто дать человеку покататься, успокоиться. Вообще, честно говоря, мы очень привыкли, у нас очень странный вид спорта. Я абсолютно не придерживаюсь позиции, что надо себя сдерживать в тренировочном процессе. Это не должно уходить в какую-то сумасшедшую форму неадекватности. Но, в принципе, когда мы говорим про спорт, когда говорим про спортсмена, всё время держать себя в руках и сдерживать внутренние эмоции — это глупость полнейшая, — сказал Козловский в видео на YouTube-канале «ДоброFON».