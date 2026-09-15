«Можем крикнуть или даже ударить бортик». Козловский — о необходимости выпускать эмоции

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, выразил мнение, что спортсменам для достижения результата необходимо выплёскивать негативные эмоции.

«Мы почему-то очень переживаем за наш какой-то имидж, за наше какое-то поведение, потому что считаем, что это отразится на том, как нас будут оценивать судьи. Но в реальности, когда ты спортсмен, тебе необходимо выплёскивать эмоции. У тебя внутри копится энергия. И если эта негативная энергия из тебя не выйдет, она начнёт отражаться на твоём теле, на твоих мышцах, твоих нейронных связях. У тебя перестаёт всё получаться, потому что ты находишься в раздражённом состоянии. Это легко — сидеть за бортиком, например, и рассказывать, как тебе себя надо вести. Легко сидеть в кабинете и говорить, как тебе надо держать себя в руках. Но у тебя это не отражается на твоём теле. Ты не работаешь именно своим организмом, своими мышцами. Это совсем другое. Кабинетная работа и работа спортсмена — это два разных состояния.

Посмотрите на теннисистов. Даже самые вежливые, даже самые сдержанные теннисисты иногда во время матча, когда у них не идёт, могут просто разбить ракетку об корт. И делают они это не потому, что они психи, а потому, что они понимают: им нужно куда-то деть ту энергию, которая мешает им сконцентрироваться. И у нас бывает точно так же: то, что иногда мы ругаемся на тренировках, можем что-то крикнуть или даже ударить бортик», — сказал Козловский в видео на YouTube-канале «ДоброFON».