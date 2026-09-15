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Матвей Ветлугин вылетел в Италию для участия в Lombardia Trophy

Матвей Ветлугин вылетел в Италию для участия в Lombardia Trophy
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Российский фигурист Матвей Ветлугин вылетел в Италию для участия в турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy. Он станет единственным представителем России на соревнованиях.

Напомним, летом 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Первым турниром после отстранения для российских взрослых фигуристов стал «челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Россия была представлена во всех четырёх видах. Отечественные фигуристы сумели завоевать 8 медалей из 12.

Турнир Lombardia Trophy пройдёт с 17 по 20 сентября в Бергамо, Италия.

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