«В их формате тренироваться я бы не смог». Козловский — о стажировке в Канаде

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от работы с канадским хореографом Ромэном Агенауэром. Также пара ответила на вопрос, что из иностранного подхода им удалось внедрить в рутинную работу.

Александра: Ну, наверное, только подход какой-то к тренировкам [внедрили], опять же, более позитивный, что ли. И, наверное, именно там мы пришли к мысли, что мы слишком требовательны к себе, в каких-то моментах нужно уметь себя отпускать. А так, ну, мы как работали перед зеркалом над хореографией, так и работаем. Просто сейчас гораздо больше этому времени уделяем.

Дмитрий: Нет, я очень хорошо провёл время в Канаде. Мне это было очень приятно и интересно, потому что мы первый раз с Сашей работали с нероссийскими постановщиками и вообще первый раз ставили программы не в России. Это было интересно всё равно посмотреть, как работают, как существуют другие люди.

Могу сказать, что, конечно, в их формате тренироваться я бы не смог именно в специфике, потому что у них всё-таки танцы на льду, и у них есть свои какие-то требования, свой такой райдер с точки зрения каких-то условий и расписания тренировок; это точно не тот формат, который лично мне бы подошёл. Но это было классно, это было интересно. И они, конечно, профессионалы высочайшего уровня. То есть, побывав там, понимаю, почему они настолько доминируют в танцах, — сказали Бойкова и Козловский в видео на YouTube-канале «ДоброFON».