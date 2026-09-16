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Бондарь и Линдфорс заняли домашние квоты на этапах Гран-при ISU в Канаде и Финляндии

Бондарь и Линдфорс заняли домашние квоты на этапах Гран-при ISU в Канаде и Финляндии
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Фигурист Дэвид Бондарь вошёл в число участников этапа Гран-при ISU, который пройдёт в Келоуне, Канада, с 30 октября по 1 ноября. Матиас Линдфорс получил квоту для участия на этапе Гран-при в Хельсинки, Финляндия, который состоится с 20 по 22 ноября.

Оба фигуриста заняли домашние квоты на этапах.

Напомним, на данный момент первым в списке запасных на этапы Гран-при ISU является российский фигурист Пётр Гуменник. Теперь он сможет попасть на этапы только при снятии кого-то из спортсменов. Ранее ещё один россиянин Владислав Дикиджи получил приглашение выступить на этапе Гран-при в Китае. Также спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вошла в число участников этапа в Финляндии.

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