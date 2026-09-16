«Если брат не остаётся, то ты тоже не останешься». Артём Федотов — об уходе от Тутберидзе

14-летний российский фигурист Артём Федотов, тренирующийся в группе Юлии Липницкой, рассказал об уходе из группы Этери Тутберидзе.

— В июне стало известно, что вы покинули группу Этери Тутберидзе. Как это произошло?

— Сказали, что если Арсений (старший брат Артёма. — Прим. «Чемпионата») не остаётся, то ты тоже не останешься. Поговорить по этому поводу мы пытались, нам сказали, что в ЦФК — нет.

— Неужели от хорошего спортсмена откажутся просто из-за того, что уходит его брат?

— Ну да. По сути, так и есть. Обидно было в тот момент.

— В каких отношениях остались с прошлым штабом?

— Ни в каких, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.