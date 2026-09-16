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Экс-ученик Тутберидзе Артём Федотов: в штабе Липницкой по-взрослому к спортсмену относятся

Экс-ученик Тутберидзе Артём Федотов: в штабе Липницкой по-взрослому к спортсмену относятся
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14-летний российский фигурист Артём Федотов, который ранее тренировался в штабе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, вспомнил, как проходила первая тренировка в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

— Помните первую тренировку в группе Юлии Липницкой?
— Да, эта тренировка мне запомнилась, конечно. Волновался немного даже. Работа с Юлией Вячеславовной строится хорошо. Какие отличия от прошлого штаба? По-взрослому к спортсмену относятся.

— Получается, в предыдущем штабе к вам относились как к ребёнку?
— В целом да, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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