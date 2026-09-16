«Хочу выкатать два трикселя и два квада в ПП». Юниор Артём Федотов — о контенте мечты

14-летний российский фигурист Артём Федотов, тренирующийся в группе Юлии Липницкой, рассказал, над какими элементами ультра-си сейчас работает.

— Над какими ультра-си сейчас работаете?

— Над четверным риттбергером работаю, ещё тренирую тулуп и сальхов. Другие ультра-си пока не планирую изучать. Если говорить о контенте мечты, то в сезоне хотел бы выкатать два тройных акселя и два четверных в произвольной программе. Но на тренировке пока что не удавалось такое исполнить.

— Стояла ли какая-то задача на турнир «Памяти Рабер»? Есть ли цель на текущий сезон?

— На соревнование стояла задача откататься максимально хорошо. Думаю, справился на половину. А вообще моя цель на сезон — это попадание в сборную. Дальше я буду выступать на этапах Гран-при, но пока не могу сказать, в каких приму участие, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.