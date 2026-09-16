Юниор Артём Федотов: для КП одолжил костюм брата. Арсений был только за!

14-летний российский фигурист Артём Федотов, тренирующийся в группе Юлии Липницкой, рассказал о программах на сезон-2026/2027.

— Давайте обсудим ваши новые программы. Кто их ставил?

— В короткой программе я катаюсь под песню «Седьмой лепесток» Антона Токарева, а в произвольной выступаю под Bella Ciao — эта постановка про итальянских партизан. Короткую поставил Дмитрий Сергеевич Михайлов, произвольную — Денис Витальевич Пичужкин.

— Как они ставились?

— Мы в целом быстро нашли идеи. В короткой нет определённого образа, а в произвольной у меня — партизаны. Музыка мне нравится. Мы на дополнительный лёд выходили и ставили программы, сложностей никаких не возникло. В зале хореографию не отрабатываем для программ, работаем над этим на льду.

— Расскажите о своих костюмах на этот сезон. Как их выбирали?

— Для короткой программы я взял старый костюм Арсения, а для произвольной мне сшили новый. Костюм брата идеально подходил под постановку, поэтому решили его одолжить. Арсений был только за (улыбается)! На самом деле я не так часто беру у него вещи. Помню, как-то использовал его костюм для элементов на мемориале Жука, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.