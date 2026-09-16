Юниор Артём Федотов рассказал об общих увлечениях со старшим братом Арсением

14-летний российский фигурист Артём Федотов, тренирующийся в группе Юлии Липницкой, рассказал об общих увлечениях со старшим братом Арсением.

— Почему так получилось, что вы перешли к Юлии Липницкой, а брат начал тренировки у Алексея Мишина?

— Он сразу хотел туда, в Санкт-Петербург. А я тут хотел остаться. Скучаю по брату, но иногда он приезжает к нам — это где-то пару раз в месяц. Когда на расстоянии, то переписываемся друг с другом, у нас есть общие интересы, увлечения.

— Какие именно увлечения?

— Мы оба любим футбол, играем в него вместе, а ещё в различные игры рубимся. Любимая команда — «Барселона», а футболист — Лионель Месси. Касаясь игр, мы увлекаемся PUBG Mobile, причём у нас у обоих ранг — «ас-доминатор». Ранг мы не особо долго поднимали, кстати. Арсений в PUBG уже пять лет играет, а я — два года, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.