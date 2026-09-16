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«Советы с прыжками помогали». Юниор Артём Федотов — о подсказках от старшего брата Арсения

«Советы с прыжками помогали». Юниор Артём Федотов — о подсказках от старшего брата Арсения
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14-летний российский фигурист Артём Федотов, тренирующийся в группе Юлии Липницкой, рассказал о помощи старшего брата Арсения с прыжками.

— Помогал ли вам старший брат на тренировках, когда вы вместе занимались? Может, советы давал?
— Он по технике подсказывал — с акселем, например. И его советы помогали мне (улыбается). Но это скорее в детстве было, сейчас не особо обращаюсь за советами к нему.

— Конкуренции с Арсением не было?
— Нет, конкуренции не было. Когда мы принимаем участие в одном и том же соревновании, то поддерживаем друг друга, подбадриваем словами, например. Я смотрю выступления Арсения, и он следит за моими прокатами. Оба переживаем и волнуемся, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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