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Ученик Липницкой Артём Федотов: моя главная мечта — поучаствовать в ОИ и выиграть их

Ученик Липницкой Артём Федотов: моя главная мечта — поучаствовать в ОИ и выиграть их
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14-летний российский фигурист Артём Федотов, тренирующийся в группе Юлии Липницкой, рассказал, о чём он мечтает в спорте.

— Есть ли у вас кумиры в фигурном катании и о чём вы мечтаете в спорте?
— Моя главная мечта — принять участие в Олимпийских играх и, конечно же, выиграть их. А вот кумиров у меня особо нет, да и в детстве никогда не было. Иногда я пересматриваю чьи-то прокаты, но исключительно ради вдохновения: изучаю вращения, хореографию, ищу интересные идеи для себя.

— Чем вы увлекаетесь вне льда? Как проводите свободное время?
— В свободное время люблю просто погулять. Фильмы смотрю редко и даже не смогу назвать любимый. Зато обожаю сериал «Кухня» — посмотрел все шесть сезонов, и каждый хорош по-своему. Ещё читаю книги, из последнего — «Приключения Гекльберри Финна». Могу послушать разную музыку, но перед самими прокатами никогда ничего не включаю, чтобы настроиться. Любимой песни у меня, пожалуй, нет, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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