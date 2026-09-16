Ученик Липницкой Артём Федотов: моя главная мечта — поучаствовать в ОИ и выиграть их

14-летний российский фигурист Артём Федотов, тренирующийся в группе Юлии Липницкой, рассказал, о чём он мечтает в спорте.

— Есть ли у вас кумиры в фигурном катании и о чём вы мечтаете в спорте?

— Моя главная мечта — принять участие в Олимпийских играх и, конечно же, выиграть их. А вот кумиров у меня особо нет, да и в детстве никогда не было. Иногда я пересматриваю чьи-то прокаты, но исключительно ради вдохновения: изучаю вращения, хореографию, ищу интересные идеи для себя.

— Чем вы увлекаетесь вне льда? Как проводите свободное время?

— В свободное время люблю просто погулять. Фильмы смотрю редко и даже не смогу назвать любимый. Зато обожаю сериал «Кухня» — посмотрел все шесть сезонов, и каждый хорош по-своему. Ещё читаю книги, из последнего — «Приключения Гекльберри Финна». Могу послушать разную музыку, но перед самими прокатами никогда ничего не включаю, чтобы настроиться. Любимой песни у меня, пожалуй, нет, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.