Юниор Артём Федотов — о переходе в штаб Липницкой: в Москве особо больше нет тренеров

14-летний российский фигурист Артём Федотов рассказал, как быстро он нашёл общий язык с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой после перехода в её группу.

— Долго ли решались перейти в штаб Юлии Липницкой?

— Нет. В Москве особо больше нет тренеров, а в ЦСКА к [Екатерине] Моисеевой меня не взяли — не знаю почему. А Юлия Вячеславовна сразу взяла.

— Быстро ли вы нашли общий язык с Юлией Вячеславовной? С группой?

— Да, с Юлией Вячеславовной быстро нашли общий язык. В группе хорошая атмосфера, я дружу с Ильёй Мавляновым, Стёпой [Юровым]. Вообще в фигурном катании дружу много с кем — с Самбуевым [Алдаром], например. С друзьями часто вижусь, гуляем вместе, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.