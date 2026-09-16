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Юниор Артём Федотов — о переходе в штаб Липницкой: в Москве особо больше нет тренеров

Юниор Артём Федотов — о переходе в штаб Липницкой: в Москве особо больше нет тренеров
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14-летний российский фигурист Артём Федотов рассказал, как быстро он нашёл общий язык с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой после перехода в её группу.

— Долго ли решались перейти в штаб Юлии Липницкой?
— Нет. В Москве особо больше нет тренеров, а в ЦСКА к [Екатерине] Моисеевой меня не взяли — не знаю почему. А Юлия Вячеславовна сразу взяла.

— Быстро ли вы нашли общий язык с Юлией Вячеславовной? С группой?
— Да, с Юлией Вячеславовной быстро нашли общий язык. В группе хорошая атмосфера, я дружу с Ильёй Мавляновым, Стёпой [Юровым]. Вообще в фигурном катании дружу много с кем — с Самбуевым [Алдаром], например. С друзьями часто вижусь, гуляем вместе, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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«С Юлией Липницкой быстро нашли общий язык». Интервью с юниором Артёмом Федотовым
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