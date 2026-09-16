Стали известны стартовые номера российских пар в КП на ЮГП ISU в Анкаре

В четверг, 17 сентября, стартует четвёртый этап серии Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, Турция. В парном катании от России выступят Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а также Таисия Гусева и Даниил Овчинников.

В короткой программе Гусева и Овчинников откроют выступления спортивных пар. Время выхода на лёд — 15:51 мск. Шешелева и Карнаухов выступят в третьей разминке под 10-м номером в 17:11.

Этап Гран-при в Анкаре пройдёт с 17 по 19 сентября. Шешелева и Карнаухов на первом этапе ЮГП в Сиане заняли первое место, получив от судей 191,84 балла. Гусева и Овчинников в сезоне‑2025/2026 выиграли этап Гран‑при России среди юниоров в Омске, а также заняли третье место на первенстве России.