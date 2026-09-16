Лала Крамаренко: надеюсь, что одобрят нейтральный статус Валиевой и Кондратюку

Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко надеется, что российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк получат нейтральный статус для участия на международных соревнованиях.

«Надеюсь, что в фигурном катании одобрят нейтральный статус Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, потому что это те люди, которые отдают себя спорту, это фанаты спорта. Я им желаю здоровья в первую очередь и, конечно же, терпения», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Ранее ISU присвоил Камиле Валиевой и Марку Кондратюку нейтральный статус, однако уже спустя месяц отозвал его без объяснения причин. Фигуристы подали апелляцию, но она была отклонена. Спортсмены приняли решение оспорить вердикт.