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Лала Крамаренко: надеюсь, что одобрят нейтральный статус Валиевой и Кондратюку

Лала Крамаренко: надеюсь, что одобрят нейтральный статус Валиевой и Кондратюку
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Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко надеется, что российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк получат нейтральный статус для участия на международных соревнованиях.

«Надеюсь, что в фигурном катании одобрят нейтральный статус Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, потому что это те люди, которые отдают себя спорту, это фанаты спорта. Я им желаю здоровья в первую очередь и, конечно же, терпения», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Ранее ISU присвоил Камиле Валиевой и Марку Кондратюку нейтральный статус, однако уже спустя месяц отозвал его без объяснения причин. Фигуристы подали апелляцию, но она была отклонена. Спортсмены приняли решение оспорить вердикт.

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