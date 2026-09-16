«Как будто они по нам соскучились». Медведева — о зарубежных фигуристах и тренерах

Серебряный призёр Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева считает, что зарубежные спортсмены и тренеры соскучились по российским атлетам. В начале сентября взрослые фигуристы из России выступили на первом соревновании в Японии после возвращения на международную арену.

«Неделю назад я вернулась с первого международного турнира, где выступали наши спортсмены. Я действительно вспомнила, что такое спорт на международной арене. Когда заходила на трибуны, встретила многих тренеров и хореографов, с которыми ещё соревновалась сама. Из Канады, Японии, Кореи и других стран. Это действительно классный опыт. Как будто и они по нам соскучились. Спорт объединяет людей», – приводит слова Медведевой ТАСС.