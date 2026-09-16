МОК назвал места проведения соревнований по фигурному катанию и хоккею на Олимпиаде-2030

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил места проведения соревнований по нескольким видам спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах. Фигуристы, хоккеисты, шорт-трекисты выступят в Лионе. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Для проведения хоккейных матчей выбрали две площадки – стадион в коммуне Десин-Шарпье и арену имени Тони Гарнье в Лионе. Лион примет также главный медиацентр и соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу. Они пройдут в выставочном центре Eurexpo.

Куршевель, один из самых известных горнолыжных курортов, на время Игр примет состязания по скоростному спуску, супергиганту и командным комбинациям. Слалом проведут на другом горнолыжном курорте – на Валь-д'Изере.

Олимпиада-2030 пройдёт с 1 по 17 февраля.