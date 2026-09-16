«Боюсь обставить себя охраной». Медведева — о том, что для неё значит быть ближе к народу

Серебряный призёр Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева рассказала, что для неё значит фраза «быть ближе к народу».

«Я человеком хочу быть. Мне приятно, когда со мной разговаривают как с человеком со своим опытом, историей и жизнью. Нам часто говорят, что надо быть попроще, поближе к народу. Для меня поближе к народу – это в метро пойти. Это не значит, что я не пользуюсь метро, в моём случае нужны солнцезащитные очки. Боюсь обставить себя охраной.

Возможно, я не в ту сторону тяну одеяло, и иногда мне приходится отказывать в фотографии, передавать приветы, потому что я человек и иногда не хочу этого делать. В основном понимают. Не хочу закрываться. Не думаю о том, кумир я или нет, это как будто бы не мой путь. Хочу просто прожить свою жизнь, чтобы дети, которых пока нет, гордились. Они будут», – приводит слова Медведевой ТАСС.