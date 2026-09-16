«Обходится слишком дорого». Дэвис и Смолкин — о тренировках в Монреале

Танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин рассказала о принципах тренировок в Монреале. По словам Дэвис, главный плюс канадской академии в большом количестве специалистов. Смолкин считает, что здесь спортсменов стремятся раскрыть с наилучшей стороны.

«В Монреале сразу стараются разглядеть твои сильные стороны. А после начинают бить в это максимально долго. Мы с большим интересом пробуем всё новое, но танцы на льду – это во многом про репутацию. Поэтому здесь лучше не сильно ошибаться с программами, чтобы затем по ходу сезона не катать то, что тебе не подходит. Это обходится порой слишком дорого. Так что принцип Монреаля, на наш взгляд, в раскрытии пары с максимально выгодной стороны», – приводит слова Смолкина «РИА Новости».

Спортсмены отметили, что им удалось уловить свой стиль только в прошлом году. Сейчас они выбрали личную историю в произвольном танце и концентрируются на элегантности фигурного катания.