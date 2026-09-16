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«У нас свой путь». Глеб Смолкин — о том, как могла сложиться их карьера в России

«У нас свой путь». Глеб Смолкин — о том, как могла сложиться их карьера в России
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Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, признался, что решение их пары выступать за Грузию было осознанным. В новой обстановке дуэт чувствует себя спокойно, но готов соперничать с российскими спортсменами.

«Не очень хотелось бы думать в сослагательном наклонении. Мы приняли решение, и оно было взвешенным. Мы находились в очень доверительных отношениях с Макой [Гиоргобиани], она в нас верила. Могу сказать, что нам спокойно в той атмосфере, в которой мы сейчас пребываем. В то же время мы поддерживаем хорошие отношения со всеми спортсменами, кто приезжает выступать от России. У нас свой путь, и нам точно не стоит ни о чём жалеть. С ребятами из России будем с радостью конкурировать на международной арене», – приводит слова Смолкина «РИА Новости».

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