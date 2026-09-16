Петросян, Мишина/Галлямов, Угожаев и другие россияне заявлены на «челленджер» в Батуми

С 1 по 4 октября в Батуми, Грузия, пройдёт турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy, в котором примут участие нескольких российских фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком спортсменов, которые планируют выступить на соревнованиях. Заявка опубликована на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Предварительный список участников из России:

Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова (Дина Хуснутдинова – запасная).

Мужчины: Николай Угожаев, Андрей Мозалёв (Матвей Ветлугин – запасной).

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Таисия Щербинина/Артём Петров – запасные).

Танцы на льду: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – запасные).