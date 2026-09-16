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Дэвис и Смолкин рассказали, почему до сих пор не устроили полноценную свадьбу

Дэвис и Смолкин рассказали, почему до сих пор не устроили полноценную свадьбу
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассказали, почему до сих пор не устроили полноценную свадьбу.

Спортсмены расписались ещё в 2022 году в США, однако отмечали бракосочетание вдвоём. Поскольку близкие фигуристов живут в разных странах, позвать на торжество было некого.

«Пока всё никак не удаётся. Когда расписывались, мы жили в Америке, там особо приглашать-то было и некого. Тогда мы с Дианой просто провели время в Лас-Вегасе, отмечали друг с другом около недели. Изначально мы хотели устроить праздник после Олимпиады в Милане, но из-за раннего выхода в сезон всё отсрочилось. Видимо, нам тоже надо, как у других ребят — брать пару лет на это дело и всё организовывать. Нужно всех собрать – из России, Грузии, Канады, Америки», — приводит слова Смолкина «РИА Новости».

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