Александра Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России — 2026

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова выступит на контрольных прокатах сборной, которые пройдут 19 и 20 сентября в Москве. Об этом она рассказала в видеосообщении, опубликованном в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

«Контрольные прокаты снова в моей жизни. Увидимся в выходные на Первом канале!» – сказала Трусова.

В начале сентября Александра выступила на турнире Kinoshita Group Cup, который прошёл в Токио, и завоевала там серебряную медаль. Этот турнир стал для фигуристки первым международным стартом после рождения ребёнка. В прокате произвольной программы Трусова исполнила четверной лутц.