15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян назвала музыку к своей короткой программе сезона-2026/2027

Аделия Петросян назвала музыку к своей короткой программе сезона-2026/2027
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян в короткой программе сезона-2026/2027 будет выступать под композицию Show Must Go On в исполнении нидерландского музыканта Яна Вэйна при участии артистов Oneil, Kanvise, Ercodes. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале. Автором постановки стала хореограф Анжелика Крылова, о чём стало известно ранее.

Летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко. Ранее фигуристка анонсировала новую произвольную программу, поставленную Артёмом Федорченко. В начале октября Петросян выступит на «челленджере» в Грузии.

Материалы по теме
Аделия Петросян анонсировала тему своей произвольной программы на сезон-2026/2027