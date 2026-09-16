Аделия Петросян назвала музыку к своей короткой программе сезона-2026/2027

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян в короткой программе сезона-2026/2027 будет выступать под композицию Show Must Go On в исполнении нидерландского музыканта Яна Вэйна при участии артистов Oneil, Kanvise, Ercodes. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале. Автором постановки стала хореограф Анжелика Крылова, о чём стало известно ранее.

Летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко. Ранее фигуристка анонсировала новую произвольную программу, поставленную Артёмом Федорченко. В начале октября Петросян выступит на «челленджере» в Грузии.