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Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в стиле дискотеки 90-х

Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в стиле дискотеки 90-х
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала анонс своего ледового шоу в стиле дискотеки 90-х. Мероприятие состоится 2 октября на «ЦСКА-Арене».

«Приходите вместе с теми, кто подарил вам детство», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Медведевой 26 лет. Она является двукратной чемпионкой мира, бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной победительницей и серебряным призёром чемпионатов Европы, двукратной чемпионкой России. В июне фигуристка вышла замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова, пара широко отметила свадьбу в конце августа.

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