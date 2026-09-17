Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в стиле дискотеки 90-х

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала анонс своего ледового шоу в стиле дискотеки 90-х. Мероприятие состоится 2 октября на «ЦСКА-Арене».

«Приходите вместе с теми, кто подарил вам детство», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Медведевой 26 лет. Она является двукратной чемпионкой мира, бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной победительницей и серебряным призёром чемпионатов Европы, двукратной чемпионкой России. В июне фигуристка вышла замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова, пара широко отметила свадьбу в конце августа.