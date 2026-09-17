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Ученица Мишина Петрова рассказала, что заставило бы её остаться в юниорах

Ученица Мишина Петрова рассказала, что заставило бы её остаться в юниорах
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Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, рассказала, как приняла решение перейти во взрослые турниры в этом сезоне.

— Ты впервые выступаешь по взрослым, как ощущения?
— Честно, как будто бы ничего не поменялось. Я как в КМС выходила с напряжением, так и выхожу в мастерах. Ничего нового, кроме программ — они стали сложнее, нужно ещё катать дорожку.

— Какие ощущения от первой победы на взрослом турнире?
— Позитивные, очень легко каталась. Сначала нервничала, но потом меня отпустило. Тренировка прошла нормально, разминка — тоже хорошо, и прокатала я тоже хорошо.

— Как принималось решение перейти во взрослые в этом сезоне?
— Легко — побыстрее хотелось выйти. Мне кажется, я с прошлого сезона очень этого хотела — докатывала последние юниорские старты с мыслями о том, что выйду в мастера. Я никак не колебалась, сразу ставили программу на мастера. Я рада, что первый старт вышел неплохим.

— А если бы по юниорам была бы возможность кататься на международной арене, осталась бы ещё на сезон?
— Возможно, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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