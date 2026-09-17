Агата Петрова рассказала, что получила травму в первый день сборов

Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, рассказала, что в первый день сборов получила травму.

— Как твоё межсезонье? Как отдохнула?

— Вроде бы нормально. Вышла на сборы — и получила в первый день травму. Посидела недельку-полторы, вернулась, начала прыгать, восстанавливаться — опять начало всё болеть… Ну, в общем, всё по кругу: болит-прыгаю, болит-прыгаю. Вот так и допрыгала до первых соревнований.

— Травма серьёзная?

— Нет, она не сильно серьёзная. В принципе, не критичная. С учётом того, что всегда, если какие-то травмы, я выживаю и спасаю себя как-то. Так что всё нормально, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.