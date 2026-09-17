«Я подавала заявку, но мне ничего не говорили». Ученица Мишина — о нейтральном статусе

Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, высказалась о допуске россиян на международные турниры.

— Какие ощущения от международного допуска?

— Отчасти позитивные, но это всё очень сложно — туда нужно отбираться, всё решает федерация. Тем более я не знаю, есть ли у меня нейтральный статус. Я подавала заявку, но мне лично тренеры ничего не говорили. Может, он есть, а может, и нет — пока не знаю. В целом это очень интересно! Добавятся новые соревнования. Но пока я выступаю тут — мне от этого совсем не хуже.

— Как узнала о допуске? Обрадовалась или восприняла спокойно?

— По-моему, это было на тренировке. И я тогда была немного раздражена. Когда эта новость появилась, нам на катке объявили, все обрадовались, а я ворчала: «Супер, у меня не получается прыжок, я поехала его исправлять, чтобы вы подъехали» (смеётся). Потом, конечно, я уже позитивно отреагировала, но это всё сложно, — сказала Петрова в беседе с коррес