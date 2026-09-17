Агата Петрова рассказала, работает ли над элементами ультра-си

Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, рассказала, что пока не работает над элементами ультра-си.

— Работаешь ли ты сейчас над элементами ультра-си?

— Я стараюсь нарабатывать всё, не тренирую ультра-си. У меня присутствуют свои какие-то болячки. Если я начинаю что-то делать, начинает болеть стопа. Пока что всё на грани, но сейчас она не болит. Стараемся, чтобы программа была целиком отработана, чтобы я не концентрировалась только на прыжках. Надо, чтобы была хорошая дорожка, вращения. Мы стараемся довести программу до идеала, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.