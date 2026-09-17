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Марк Кондратюк выступит на шоу Донована Каррильо в Мексике

Марк Кондратюк выступит на шоу Донована Каррильо в Мексике
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Бронзовый призёр Олимпиады — 2022 в командном первенстве российский фигурист Марк Кондратюк примет участие в ледовом шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба шоу.

«Последний сюрприз! Марк Кондратюк, чемпион Европы 2022 года и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, впервые представит свой эффектный стиль и талант мирового уровня в Мексике», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт в Мехико 4 октября. Ранее стало известно об участии в мексиканском шоу российской фигуристки Камилы Валиевой. В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил спортсменам нейтральный статус, а позже отменил его, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

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