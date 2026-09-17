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«Мне будет стыдно что-то говорить». Агата Петрова — о работе со спортивным психологом

«Мне будет стыдно что-то говорить». Агата Петрова — о работе со спортивным психологом
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Серебряный призёр Российско-Китайских молодёжных игр российская фигуристка Агата Петрова поделилась, почему не хотела бы работать со спортивным психологом.

— Какие у тебя планы на сезон?
— Кататься чисто и, желательно, попытаться получать от этого удовольствие.

— Как ты справляешься со страхом перед выходом на лёд?
— Мне кажется, я не успеваю с ним побороться. Я просто выхожу, а он сам забывается.

— С психологами не хотела бы попробовать поработать?
— Нет, я сама себе психолог. Зачем выговариваться кому-то — мне будет стыдно что-то говорить. Да и не каждый поймёт проблему, она может меняться. Я могу загоняться по множеству причин, это не зависит от конкретных соревнований, подготовки, травмы или какого-то прыжка, который не получается. Это всегда будет какая-то внутренняя штука — и нужно с ней справляться самому.

— Есть какие-то секретные техники?
— Нет, но я, бывает, себе что-то говорю перед стартом. Чего-то сверхъестественного я не использую, — сказа