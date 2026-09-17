Агата Петрова: не люблю танго, но мне это поставили

Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, рассказала о своих новых программах на сезон-2026/2027.

— Расскажи о своих новых программах.

— Короткую программу мне ставил Максим Ставицкий. Это было очень внезапно! Мы вместе с Алексеем Николаевичем [Мишиным] поехали на сборы Плющенко, и к нам приехал Максим Евгеньевич. Меня взяли за ручку, повели и сказали: «Вот, будешь тут ставить, желательно прямо в эту поездку». Алексей Николаевич сразу хотел танго — уже который год пробуем его. Я думала, что будем менять идею: снова не шло, нам не нравилось то, что получалось. Но пока что решили оставить и попробовать.

Произвольную программу мне поставил Артём Федорченко. Он пришёл и сразу сказал: «Будем делать такую программу, я тебя вижу в ней». У нас сразу всё пошло, с этим проблем не было, да и тренерам понравилось. С короткой было тяжелее. Этот образ, как я считаю, мне не очень подходит. Мне непривычно это катать. Не люблю танго, но мне это поставили. Выбора у меня нет — надо много работать. Этим и занимаемся, мы стараемся. Надеюсь, что-то хорошее выйдет, — сказала Петрова в беседе с корр