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Агата Петрова рассказала, работает ли с Елизаветой Туктамышевой

Агата Петрова рассказала, работает ли с Елизаветой Туктамышевой
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Серебряный призёр Российско-Китайских молодёжных игр российская фигуристка Агата Петрова рассказала, с кем из тренеров работает наиболее активно.

— У вас в тренерском штабе работает Лиза Туктамышева, удаётся ли с ней поработать?
— Я не могу сказать, что я с ней много тренируюсь. У нас очень много тренеров и каждый распределяется сам. Она иногда может что-то подсказать, но в основном со мной занимаются другие специалисты.

— С кем ты больше всего работаешь из тренеров?
— Много с кем: и с Владиславом Дмитриевичем Сезгановым, и с Алексеем Николаевичем Мишиным, и с Татьяной Николаевной Мишиной, Софьей Вячеславовной Самодуровой и Елизаветой Евгеньевной Навиславской. Эти тренеры самые основные у меня, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой