«Всей толпой кричали на прыжках: «Стой!» Петрова — о поддержке Дзепки на этапах ЮГП ISU

Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, рассказала, следит ли за юниорскими этапами Гран-при ISU и как болела за Софию Дзепку.

— Следишь за юниорскими международными турнирами?

— Да, слежу. Я стараюсь всех смотреть. В Бангкоке не успела проследить в прямом эфире, но смотрела прокат Сони Дзепки — видела её результат. Лёву я не смотрела, была занята. Но читаю все каналы, новости, слежу и болею за них.

А вот за Китаем мы все следили, я это помню. Мы были в Новогорске, у нас был перерыв после тренировки перед произвольной. Тогда пошёл дождь, мы все стояли на улице и смотрели с одного теле