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Ученица Мишина Петрова поделилась впечатлениями от сборов с Плющенко

Ученица Мишина Петрова поделилась впечатлениями от сборов с Плющенко
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Серебряный призёр Российско-Китайских молодёжных игр российская фигуристка Агата Петрова поделилась впечатлениями от сборов с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

— Расскажи, как прошли сборы с группой Евгения Плющенко?
— Мы приехали к ним, от нашей группы было всего человек пять. И работали на их базе полторы недели.

— С кем из специалистов поработала и из ребят пообщалась?
— Вообще со всеми поработала и пообщалась. В принципе, некоторых я уже знала, с кем-то пообщалась. Мы тренировались в основном с Евгением Викторовичем, у нас был другой формат тренировок. Мы работали с его специалистами, со всеми удалось покоммуницировать.

— С Леной Костылевой общалась?
— Да, мы с ней в хороших отношениях. Со всеми хорошо общаюсь, со всеми знакома — я очень общительный человек. Когда выезжала в город, тоже со всеми встретилась, погуляла и повидалась, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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