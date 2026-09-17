Фетисов заявил, что ISU хочет поставить российских фигуристов на колени
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдавать нейтральный статус Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину и заявил, что так ISU вынуждает спортсменов соглашаться с неприемлемыми условиями.
«В ISU не боятся конкуренции, они просто издеваются над нами. Конкуренция — это то, что собирает стадионы и даёт возможность заработать. Поэтому я не думаю, что это является главным мотивом. Они хотят поставить нас на колени, чтобы мы потом соглашались на белые