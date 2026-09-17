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Фетисов заявил, что ISU хочет поставить российских фигуристов на колени

Фетисов заявил, что ISU хочет поставить российских фигуристов на колени
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдавать нейтральный статус Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину и заявил, что так ISU вынуждает спортсменов соглашаться с неприемлемыми условиями.

«В ISU не боятся конкуренции, они просто издеваются над нами. Конкуренция — это то, что собирает стадионы и даёт возможность заработать. Поэтому я не думаю, что это является главным мотивом. Они хотят поставить нас на колени, чтобы мы потом соглашались на белые